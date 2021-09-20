2018-2019 sezonu başında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen ve bonservisine sadece 1.1 milyon Euro ödenen Anthony Nwakaeme henüz ilk sezonunda performansıyla taraftarın sevgilisi olmuştu. Yıldız futbolcu göze hoş gelen oyunuyla da tüm futbolseverleri kendisine hayran bırakmayı başardı. Trabzonspor ile 4. yılına giren ve şu ana kadar Bordo-Mavili formayla 118 maça çıkıp, 37 gol, 31 asistlik performans sergileyen Nijeryalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması ise camiayı endişelendirdi.

Transfer sonrası deniyordu ama...

Yönetimin transfer dönemi kapandıktan sonra 32 yaşındaki futbolcu ile masaya oturup, nikah tazelemesi bekleniyordu. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları henüz Nwakaeme için resmi bir adım atmadı. Durum böyle olunca da sezon sonunda Nwakaeme'nin boşta kalmasını istemeyen Bordo-Mavili taraftarlar sosyal medyada başarılı kanat oyuncusunun sözleşmesinin uzatılması için tweet çalışması başlattı. Kısa sürede söz konusu organizasyon için binlerce tweet atıldı.

Sezona müthiş giren Nwakaeme çıktığı 9 maçta 5 kez ağları sarsıp, 2 asist yaparak 7 gole direkt katkı sağladı.