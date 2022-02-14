İlk yarıda hücumda önemli işler yapan Nijeryalı kanat oyuncusu, güzel oyununu bir asistle taçlandırdı. 67. dakikada topla buluşan Nwakaeme, Yeşil-Beyazlı 4 oyuncuyu tam 6 kez çalımladı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, inanılmaz hareketlerin ardından kale önündeki Visca'yı gördü, Boşnak yıldız da farkı 2'yeçıkardı.

Dorukhan Toköz bildiğiniz gibi

Bruno Peres'in sakatlığı dönemde sağ bekte görev yapan Dorukhan Toköz, Brezilyalı'nın kart cezası sebebiyle forma giyemediği Konyaspor mücadelesinde yeniden formayı kaptı. 25 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde performansıyla göz doldurdu. Bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen savunmanın sağında forma giyen Dorukhan, hem savunmada hem de hücumda takıma önemli katkı yaparak, alınan 3 puanda önemli rol oynadı.