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Trabzonspor'da Nwakaeme seferberliği

2 gündür antrenmanlarda yer almayan Nwakaeme, hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı dinlendiriliyor. Bir yandan da tedavisi süren Nijeryalı yıldızın, Alanya’ya götürüleceği belirtildi.

05 Kasım 2020, Perşembe 08:10 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Nwakaeme seferberliği

Kasımpaşa maçında attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle yıldızlaşan Anthony Nwakaeme’ye nazar değdi. Hafif ağrıları olan Nijeryalı yıldız, iki gündür tedbir amaçlı olarak çalışmalarda yer almıyor. Sağlık ekibinin 31 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgilendiği ve tedavisinin olumlu ilerlediği öğrenildi.

Ciddi bir sıkıntısı bulunmayan Nwakaeme’nin bugünkü taktik antrenmanda takıma katılması bekleniyor. Bu akşam maç için Antalya’ya gidecek Trabzonspor’da, Nwakaeme de kafilede yer alacak. Nwakaeme bir sürpriz yaşanmazsa da cumartesi günü ilk 11’de karşılaşmaya başlayacak. Onun sergileyeceği performans, kritik deplasmanda oldukça önemli. 


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