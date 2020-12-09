Yokluğunda şans bulan Bilal Başaçıkoğlu beklentilerin uzağında kaldı. Dün takımdan ayrı, kendisi için hazırlanan özel program çerçevesinde çalışan Nijeryalı yıldızın Kayserispor maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. Abdullah Avcı, tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili sağlık ekibinden her gün detaylı bilgi alıyor. Bugün bir kez daha kontrolden geçirilecek olan Nwakaeme, duruma göre takımla çalışmalara başlayabilir. Avcı’nın, bu hafta iki kez takımla çalışabilmesi halinde Nijeryalı yıldıza Kayseri karşısında 11’de görev vermesi bekleniyor.



