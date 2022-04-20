Anthony Nwakaeme farkı... Süper Lig 'de müthiş bir sezon geçirmesine rağmen son haftalarda etkisiz kalan 33 yaşındaki kanat oyuncusu, yedek başladığı kupa maçında oyuna girdikten sonra gidişatı değiştiren oyuncu olmayı başardı. 66. dakikada Kouassi'nin yerine görev alan Nwakaeme, hücum organizasyonlarında liderliğini gösterdi. 87. dakikada da arkaya sarkan Cornelius'a müthiş bir pas gönderdi. Danimarkalı yıldızın golünde asisti yapan Nwakaeme, performansıyla 'geri döndüm' mesajını verdi.

En skorer oyuncu o

En son 12 Mart'taki Göztepe maçında 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Nwakaeme, yaklaşık 5 hafta sonra skora katkı sağlamış oldu. Bu sezon 32. resmi karşılaşmasına çıkan Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor 'un en çok skor katkısı yapan oyuncusu konumunda. Toplamda 12 gol, 11 asiste imza atan Nwakaeme, ligde kalan 5 haftada 1 gol daha atması durumunda 4. sezonunda Trabzonspor kariyerinde rekor kıracak.