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Trabzonspor'da Nwakaeme bir ilk peşinde

Nwakaeme ligdeki 14 takıma ya gol attı ya da asist yaptı ancak Alanya'ya karşı oynadığı 5 maçta da skor katkısı veremedi. Nijeryalı oyuncu Güney ekibi karşısındaki talihsizliğini bu maçta kırmak istiyor.

19 Şubat 2022, Cumartesi 07:57 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Nwakaeme bir ilk peşinde

Trabzonspor 'un hücum hattındaki önemli isimlerinden Nwakaeme Süper Lig 'de geçirdiği 3.5 sezonda toplam 19 takıma karşı gol veya asist üretti. Bu ekiplerden 5'i halen alt liglerde mücadele ediyor. Nijeryalı'nın skor katkısı yapamadığı takımlardan biri de Alanyaspor . Nwakaeme ligde 5 kez Güney ekibine karşı mücadele etti ama gol ya da asist üretemedi. 32 yaşındaki oyuncu Turuncu-Yeşilli takım karşısındaki talihsizliğini bu maçta kırmaya hazırlanıyor. Nwakaeme bu maçta da gol atar veya asist yaparsa, bu sezon ligde mücadele eden 15 takıma karşı Trabzonspor'un skor üretmesine katkıda bulunmuş olacak.

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