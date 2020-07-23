Şampiyonluk hedefiyle yola çıktığı sezonda hakem hatalarıyla Başakşehir'e geçilen Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 29 Temmuz'da Alanyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından hız verecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Kadro iskeletini korumak istiyoruz" sözlerinden sonra gözler sözleşmesi bitecek futbolculara çevrildi. Masaya oturulacak ilk ismin Çek sol bek Novak olduğu öğrenildi.

KALMA YOLUNDA SICAK MESAJLAR

Sabah'ın haberine göre; İsmi Fenerbahçe ile anılan 30 yaşındaki oyuncunun, Konyaspor maçı sonrası "Trabzonspor ile önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz" açıklaması kalmaya sıcak olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Yönetim de Novak için fedakârlık yapacak. Bu sezon 860 bin Euro garanti ücret ödenen sol beke yeni sözleşmede 440 bin Euro'luk zamla 1.3 milyon Euro teklif edilecek.