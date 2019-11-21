Ankaragücü ile cumartesi günü deplasmanda kritik bir 90 dakikaya çıkacak Trabzonspor’da yüzler gülüyor. Sakat oyuncuların bir bir döndüğü Bordo-Mavililer’in dünkü antrenmanı oldukça neşeli geçti. Genç futbolcular Yusuf Sarı ve Cafer Tosun, idmanın adeta maskotları oldu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde her iki futbolcuya Brezilya usulü olarak adlandırılan unlu-yumurtalı doğum günü kutlaması yapılırken, ortaya güzel kareler çıktı. Öte yandan antrenman sahasında toplanan futbolcuların, çalışmaya biraz geç katılan arkadaşları Nwakaeme, Ekuban ve Sosa’yı alkışlamaları gülüşmelere neden oldu.

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Milli takım kamplarından dönmeyen Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz ve Sörloth’un yanı sıra sakatlığı devam eden Novak idmana katılmadı. Ekuban ve Sturridge ise takımdan ayrı çalıştı.