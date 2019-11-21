Trabzonspor'da neşeli idman

Fırtına’da keyifler yerinde... Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Fırtına’da, dünkü antrenmana Yusuf Sarı ve Cafer Tosun için yapılan Brezilya usülü doğum günü kutlaması damga vurdu.

21 Kasım 2019, Perşembe 06:01
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Trabzonspor'da neşeli idman

Ankaragücü ile cumartesi günü deplasmanda kritik bir 90 dakikaya çıkacak Trabzonspor’da yüzler gülüyor. Sakat oyuncuların bir bir döndüğü Bordo-Mavililer’in dünkü antrenmanı oldukça neşeli geçti. Genç futbolcular Yusuf Sarı ve Cafer Tosun, idmanın adeta maskotları oldu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde her iki futbolcuya Brezilya usulü olarak adlandırılan unlu-yumurtalı doğum günü kutlaması yapılırken, ortaya güzel kareler çıktı. Öte yandan antrenman sahasında toplanan futbolcuların, çalışmaya biraz geç katılan arkadaşları Nwakaeme, Ekuban ve Sosa’yı alkışlamaları gülüşmelere neden oldu.

5 eksik var

Milli takım kamplarından dönmeyen Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz ve Sörloth’un yanı sıra sakatlığı devam eden Novak idmana katılmadı. Ekuban ve Sturridge ise takımdan ayrı çalıştı.

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