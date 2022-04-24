Adana Demirspor’a karşı son yenilgisini 1988-1989 sezonunda alan Trabzonspor , sonrasında çıktığı 7 lig maçının 6’sını kazanmış, 1’inde rakibiyle berabere kalmıştı. Bordo-Mavililer müthiş seriyi Yeni Adana Stadı’nda devam ettirdi. Sezonun ilk yarısında olduğu gibi Adana Demir’i yine mağlup eden Fırtına, rakibiyle oynadığı son 4 lig karşılaşmasında 15 gol atarken, sadece 1 gol yedi.

İlk 15 dakikada Fırtına gibi

Lider Trabzonspor, Süper Lig ’de maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan (11) takım. Dün de dakikalar 12’yi gösterdiğinde 2-0 önde olan Bordo-Mavililer, ilk yarılarda ise toplam 34 kez rakip fileleri havalandırdı ve bu alanda yine zirvede yer alıyor. 4 haftalık galibiyet hasretine Adana Demirspor deplasmanında son veren Fırtına, dış sahada da 3 maçlık kazanamama serisine nokta koydu.