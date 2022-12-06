Süper Lig 'e Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da kampa giren Trabzonspor , çalışmalarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda, ön alan presi, kenar ortalar ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleşti. Her fırsatta “Topa daha fazla sahip olan bir takım olmalıyız” diyen Abdullah hoca, topla oynama yüzdesini 65’lere çekmeyi hedefliyor. Başarılı teknik adam, takım savunmasıyla ilgili de çalışmalar yaptırıyor.

Vitor Hugo geri döndü!

Sezonun ilk bölümünde zaman zaman form düşüklüğü yaşayan Vitor Hugo, Antalya’da takımın en istekli oyuncularından biri... Antrenmanlarda sergilediği performansla teknik heyetten alkış alan Brezilyalı stoper, Hull City mücadelesinde de oynadığı futbolla fark yaratmıştı. Abdullah Avcı’nın, burun ameliyatı geçiren Bartra’nın yokluğunda Vitor Hugo-Hüseyin ikilisini düzenli oynatması, hatta Fenerbahçe maçına da bu tandemle çıkabileceği öğrenildi.

Orta sahada müthiş rekabet

Visca’nın takıma katılmasının ardından Trabzonspor’da ideal kanat rotasyonuna ulaşıldı. Trezguet-Visca ikilisinin arkasında Lahtimi, Naci, Djaniny’yi kullanmayı planlayan Abdullah Avcı, Abdülkadir ve Bardhi’yi artık tamamen orta alanda değerlendirecek. Trabzonspor’da merkezde oynayabilen isim sayısı 9’a çıkmış durumda. Bu isimler; Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Hamsik, Siopis, Gbamin, Doğucan ve Kerem Şen.