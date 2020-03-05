Süper Lig’de sezonun en kritik haftalarına girilirken, şampiyonluğun en güçlü favorilerinden biri olan Trabzonspor’da, forma rekabeti de tavan yapmış durumda. Bordo- Mavili ekipte, Sörloth, Nwakaeme, Ekuban ve Sosa gibi hücum oyuncularının form grafiği her geçen gün artarken, başta Abdülkadir Ömür olmak üzere sakat isimlerin birer birer iyileşerek sahalara dönmeleri de, atak zenginliğini arttıran bir diğer unsur oldu.

Ayrıca devre arasında transfer edilen Guilherme, Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu da hem ilk 11’i hem de kulübe hamlelerini güçlendirdi ve iki kulvarda birden mutlu sonu hedefleyen Fırtına’yı, ligin en tehlikeli takımlarından biri haline getirdi.

Hüseyin hocadan forma mesajı

Teknik patron Hüseyin Çimşir ise idmanlarda tüm futbolcularına aynı mesajı vererek, herkesin hazır olmasını, yoğun fikstürde tüm isimlerden faydalanmak istediğini dile getiriyor. Başarılı çalıştırıcı, ekibiyle birlikte maçlarda süre alamayan oyuncularına özel program hazırlayarak, onları formda tutmayı hedefliyor.