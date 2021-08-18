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Trabzonspor'da Murat Cem Akpınar takımda kalıyor

Geçen sezon Kocaelispor'a kiralanan ve Yeşil-Siyahlılar'ın, 1.Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Murat Cem Akpınar yeni sezon öncesinde Trabzonspor'a dönmüştü.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 10:33 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Murat Cem Akpınar takımda kalıyor

Geçen sezon Kocaelispor'a kiralanan ve Yeşil-Siyahlılar'ın, 1.Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Murat Cem Akpınar yeni sezon öncesinde Trabzonspor 'a dönmüştü. Kamp performansıyla beğeni kazanan 22 yaşındaki orta saha, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 88. dakikasında da oyuna dahil oldu.

Teknik heyetin, potansiyeli ve yabancı sınırlaması nedeniyle Murat'ın takımda kalmasına sıcak baktığı kaydedildi. Ancak oynama garantili birteklif gelmesi durumunda başarılı futbolcunun kiralanmasının da söz konusu olabileceği vurgulandı.

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