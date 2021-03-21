Ankaragücü karşılaşmasına Fırtına'nın süper ikilisi damga vurdu: Caleb Ekuban ve Jorge Djaniny. 9 maçtır fileleri havalandıramayan ve eleştiri oklarının hedefi olan Ekuban, Başkent ekibi karşısında hayata geri döndü. Ganalı, 879 dakika sonra 8. dakikada fileleri sarstı. 26 yaşındaki yıldız, 28. dakikada da ikinci kez sahneye çıkarken, eski günlerine geri dönüş sinyalleri verdi. Ekuban'ın attığı 2. golün asistini yapan Jorge Djaniny de 30'da Ankaragücü savunmasını dağıttı ve son olarak kaleci Friedrich'i de çalımlayarak, golü attı. 29 yaşındaki forvetin kaydettiği bu gol, Fırtına'nın eski yıldızı Alexander Sörloth'u hatırlattı.

İlklerin gecesi

2 gol ile yıldızlaşan Caleb Ekuban, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon toplamda 11 gole katkı yapan Ganalı yıldız, Bordo-Mavili forma altında ligde en çok katkı verdiği sezonu (9) geride bıraktı. Geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Djaniny ise Trabzonspor ile ilk kez bir maçta hem gol atıp hem de asist yapma başarısı gösterdi. Öte yandan Djaniny, 58. dakikada gördüğü sarı kart ile milli ara sonrasında 3 Nisan'da oynanacak olan Sivasspor karşılaşması öncesinde cezalı duruma düştü.