Trabzonspor'da Muharrem Usta'ya ibra şoku!

Trabzonspor'un eski başkanı Muharrem Usta'nın, 7 Nisan 2018’deki ibrasına yapılan itiraz karara bağlandı. Mahkeme ibrayı iptal etti, Usta yönetiminin hesapları yeniden incelenecek.

15 Mart 2019, Cuma 07:47
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Trabzonspor'da Muharrem Usta'ya ibra şoku!

Muharrem Usta yönetimine mahkemeden şok karar. Trabzonspor’un 7 Nisan 2018’de yaptığı Olağanüstü Genel Kurul’da alınan, Muharrem Usta yönetimini ibra eden oylama Trabzonspor delegesi Levent Sekban tarafından mahkemeye taşınmıştı.

Duruşmanın 2. celsesi dün Trabzon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme verdiği kararda “Trabzonspor Derneği’nin 7.04.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu raporlarının ibrasına dair 6. Maddede alınan genel kurul kararının iptali” ifadelerini kullandı.

Şimdi hesaplar yeniden incelenecek ve böylece Trabzonspor un borçlarının neden kaynaklandığı ve bu konudaki sorumlu kişiler belirlenecek.

Kaynak: Star

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