Trabzonspor ’un genç forveti Muhammet Akpınar'ı kiralık listesine koymasının ardından TFF 1.Lig ve TFF 2.Lig ekiplerinin transfer için devreye girdiği öğrenildi. Yönetimin, genç oyuncunun daha çok forma şansı bulabileceği bir takımın teklifini kabul etmesi bekleniyor. Trabzonspor formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde sahaya çıkan en genç futbolcu unvanına sahip olan 19 yaşındaki futbolcunun gelişimi yakından takip edilecek.