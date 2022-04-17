Trabzonspor savunmasının lideri Vitor Hugo, Karagümrük maçında puanı kurtaran isimdi. Hücum oyuncularının skor üretmekte zorlandığı anda devreye giren Brezilyalı stoper, önce beraberlik golünü attı, 76. dakikada ise yaptığı müthiş kafa vuruşunda üst direğe takıldı. Soyunma odasında da liderliğini gösteren Hugo, “Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Sadece şampiyonluğu garantileme işini uzattık” sözleriyle takım arkadaşlarının moralini yükseltti.

1 Mart’ta ayağı çatlamasına rağmen mucizevi bir şekilde beklenenden çok erken sahalara dönen ve 39 gün sonra ilk maçına çıkan Sambacı, hem Gaziantep hem de Karagümrük karşılaşmalarındaki hırsıyla fark yarattı, 90 dakika oyunda kaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, ligde ve Türkiye Kupası’nda sezonun son virajında en çok güvendiği isimlerden biri Vitor Hugo olacak.