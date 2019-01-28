Trabzonspor’da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

28 Ocak 2019, Pazartesi 17:29
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Trabzonspor’da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Sosa, Onazi ile Pereira’nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında yer alan Hosseini ile Amiri antrenmanda yer almadı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, hazırlıklarına Çarşamba günü devam edecek.

DHA

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