Sezon başından bu yana altyapısı ile takdir kazanan ve başarılarla özkaynağın meyvesini toplayan Trabzonspor, milli gurur yaşıyor.

A Milli Takım’a Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’yı gönderen Trabzonspor, Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında üç oyuncusunun da formayı giymesi sonrasında adeta altyapı başarısını taçlandırdı.

İlk kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ortaya koydukları oyunla beğeni kazandı.

Güven verdi

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve kritik kurtarışlara imza atan Uğurcan, mücadelenin son saniyelerinde kalesinde golü görse de performansıyla güven verdi.

İkinci devrede oyuna giren Abdülkadir Ömür ise hücuma hareketlilik getirdi, sık sık Yunan savunmasına zor anlar yaşattı. Daha önce 12 kez Kırmızı-Beyazlı formayı terleten Yusuf ise Cengiz’in golünde asisti yaparak klasını konuşturdu.