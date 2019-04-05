Sakatlığı nedeniyle zaman zaman takımdan ayrı olarak çalışan Jose Sosa milli arayı çok iyi değerlendirdi. Bu dönemde ekstra çalışmalar yapan Fırtına’nın Arjantinli süperstarı, sakatlığını tamamen atlattı. 1461 Trabzon ile oynanan hazırlık maçında da forma giyen 33 yaşındaki yıldız, ortaya koyduğu performansla hazır olduğunu gösterdi. Maçın ardından teknik heyet ile bir araya gelen Sosa, Antalya karşısında sahada olmak istediğini belirtmişti.

Sorumluluk alıyor

Tecrübeli futbolcunun tamamen hazır olduğunu gören Ünal Karaman, bugün oynanacak kritik maçta Sosa’yı sahaya sürecek. Başarılı oyuncu, Karaman’ın talimatları doğrultusunda Trabzonspor’un hücum organizasyonlarını yönlendirecek. Son dönemde saha içerisinde sorumluluk almaktan kaçmayan Arjantinli maestro, Akdeniz ekibi karşısında Fırtına’nın en büyük kozlarından birisi olacak.