Karadeniz ekibinin ara transferde Brezilya ekibi Cruzeiro’dan kadrosuna kattığı Manoel Messias 11 heyecanı yaşıyor...

Brezilya’dan gelmesi nedeniyle uyku problemleri yaşayan, yavaş yavaş kente ve takıma alışan 29 yaşındaki oyuncu, Rize maçında forma giymeye hazırlanıyor. Hüseyin Çimşir, Campi’nin cezalı, Hosseini’nin de sakat olması sebebiyle tecrübeli oyuncuya ‘hazır ol’ mesajını gönderdi.

Brezilyalı savunmacı da yardımcı antrenör Eddie Newton ile dünkü idmanda özel olarak çalıştı. Eksiklerini kapatan Messias’ın cumartesi günü Da Costa ile stoperde tandem oluşturması bekleniyor. Çimşir, Hüseyin Türkmen’i kötü performansı nedeniyle tercih etmeyi düşünmüyor.