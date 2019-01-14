Devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya’da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını 12 Ocak’ta noktalayan ve günü izinli olarak geçiren Trabzonspor, bugün saat 15.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak yeniden çalışmalara başlayacak.

Sezonun ikinci yarısının açılışını Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda çarşamba günü Balıkesirspor Baltok ile yapacak olan Bordo-Mavililer, bugün ve yarın kendi tesislerinde gerçekleştireceği çalışmalarla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.