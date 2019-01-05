Trabzonspor'da Mbia sürprizi

Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim girdi: Stephane Mbia. 3 sezon önce Trabzonspor forması giyen Kamerunlu yıldız devre arasında Toulouse’dan ayrılmak istiyor, Trabzon’a dönmeye de sıcak bakıyor.

05 Ocak 2019, Cumartesi 09:43
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Trabzonspor'da Mbia sürprizi

Onazi sezonu kapattıktan sonra orta saha arayışlarına başlayan Trabzonspor, Avrupa’da pek çok oyuncuyla görüşüyor...

Ekonomik anlamda daralma politikası uygulayan ve bu doğrultuda maliyeti düşük isimlere yönelen Bordo- Mavililer’de, gündeme gelen son isim ise heyecan yarattı: Mbia.

2015-2016 sezonunda Trabzonspor forması giyen ve 6 milyon Euro’ya Çin’e satılan Mbia, bu sezon başında Fransa’ya transfer olmuştu. Toulouse’ta görev yapan Mbia, takımında mutsuz ve ayrılmak istiyor.

Düzenli olarak forma giyememekten şikayet eden 32 yaşındaki Kamerunlu yıldız, Trabzon’a dönmeye sıcak bakıyor.

Bonservisi çözmeli şart

Ligue 1’de 5 maçta 447 dakika şans bulan Mbia, Kamerun Milli Takımı’nda da kariyeri boyunca 67 karşılaşmaya çıktı. Bu transferin maddi detaylarını masaya yatıran Trabzonspor Yönetimi, oyuncunun bonservis problemini çözmesi halinde harekete geçecek.

Normal şartlarda sezon sonunda mukavelesi bitecek Mbia, devre arasında Fransız ekibinden ayrılmayı planlıyor. 

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