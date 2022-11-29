Trabzonspor’da Maxi Gomez’e İspanya’dan talip

Trabzonspor ’da sezon başında Valencia’dan transfer edilen Maxi Gomez, henüz beklenen performansı sergileyebilmiş değil. Daha önce forma giydiği İspanya’dan talibi olan Uruguaylı golcünün satılması gündemde…





Hücum hattında sıkıntı var

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 13 haftalık bölümde 27 gol atarken bu sezon ise aynı dilimde 19 gol kaydetti. En iyi hücum hattı sıralamasında, söz konusu dönemler içinde Bakasetas 7, Nwakaeme 5 ve Cornelius 5 gol atmıştı.

Fırtına’da bu sezon Umut Bozok 2, Gomez 1 gol atabildi. Bakasetas ile Trezeguet 4’er kez rakip fileleri havalandırırken, Bordo-Mavili ekip hücum bölgesinde ciddi sıkıntı yaşıyor.

Sivas’tan Bardhi adımı

Devre arasında ayrılacak olan Dia Saba’nın yerine arayışlara başlayan Sivasspor , Trabzonspor’un yıldızına göz dikti. Kırmızı- Beyazlılar, ara transferde Bardhi’yi kiralık olarak takıma kazandırmak adına görüşme yapacak.

Sivasspor’da beklenmedik Dia Saba krizi ayrılıkla sonuçlanacak. Sezon başında geldiği Yiğidolar’da 5 gol, 5 asistlik performansın ardından sezona damga vuran yıldız oyuncunun, eşinin şehirde yaşamak istememesi nedeniyle ayrılık kararı almasının ardından durumu netleşti.

Yönetimle görüşen oyuncuya devre arasında ayrılık için izin verilecek. İsrailli futbolcu, Sivasspor’dan devre arasına kadar aldığı ücreti getirip bonservisini alabilecek. Bu gelişmenin ardından Yiğidolar’da 10 numara pozisyonu için arayışlar başladı. Listeye ise sürpriz bir isim girdi.

Trabzon’a uyum sağlayamadı

Kırmızı-Beyazlılar’ın; Trabzonspor’daki Enis Bardhi’yi renklerine bağlamak adına görüşmeler yapacağı öğrenildi. Bordo-Mavili kulüpte kiralanacak oyuncular listesine girme ihtimali bulunan oyuncu için teknik heyetin olumlu rapor verdiği ifade edilirken gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Enis Bardhi, büyük umutlarla geldiği Trabzonspor’da iyi bir başlangıç yapsa da devamında başarılı bir grafik yakalayamadı.

İspanyolların Gomez inadı

Celta Vigo, sezon başında 3 milyon Euro karşılığında Trabzonspor’un Valencia’dan transfer ettiği eski oyuncusu Maxi Gomez’i ciddi şekilde istiyor.

Cornelius’u 6 milyon Euro’ya eski kulübü Kopenhag’a satan Bordo-Mavililer, yerine Valencia’dan Maxi Gomez’i almıştı. Uruguaylı futbolcu geride kalan süreçte beklenen katkıyı gösteremezken, ülkesiyle Dünya Kupası’nda yer alıyor. Trabzonspor, iyi bir teklif gelmesi durumunda Gomez’i göndermeye sıcak bakıyor. 26 yaşındaki forvetin en ciddi talibi ise Celta Vigo.

La Liga ekibi Gomez’i çok isterken, Ocak ayında Bordo- Mavililer’in kapısını çalabilir. İspanya medyasına göre, kulüplerin anlaşması durumunda Gomez’in La Liga’ya dönmekten mutlu olacağı belirtildi. Trabzonspor, 3 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Gomez için bu rakamın üstünde bir rakam bekliyor. Gomez’in satılması durumunda ise yerine yabancı forvet alınacak.