UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki son maçında Ferencvaros'u konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor 'da Maxi Gomez şoku yaşanıyor. Deplasmandaki Monaco maçında kırmızı kart gören Uruguaylı yıldız, 3 maç ile cezalandırılınca Trabzonspor'un planları da altüst oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, golcü oyuncunun yokluğunda yeni bir plana geçmeye hazırlanıyor.

Antrenmanlar tekrar başladı

Bordo-Mavililer, 1 günlük iznin ardından Ferencvaros karşılaşmasının hazırlıklarına yeniden start verdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki çalışma, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşti. Son Kızılyıldız yenilgisinin ardından oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Avcı, sonrasında taktik ağırlıklı program uyguladı. 9 günde 3 resmi maça çıkacak olan Fırtına, sırasıyla Ferencvaros, Konyaspor ve Ankaragücü’nü (d) mağlup etmek istiyor.

Maç biletleri satışa çıktı

UEFA Avrupa Ligi’nde Perşembe akşamı oynanacak Trabzonspor-Ferencvaros mücadelesinin biletleri dün öğlen saatlerinde satışa çıktı. Fırtına ve kale arkası tribünlerindeki koltukları kombine sahiplerine ait olduğu için diğer iki tribün ve VIP bölümler satışa sunuldu.

Bilet fiyatları şu şekilde;

Doğu: 200 TL, Batı: 250 TL, VIP Silver: 750 TL, VIP Gold: 1000 TL, VIP Platinum: 1250 TL.

Gruptaki son maçta Bordo-Mavili taraftarların stadı büyük oranda doldurmaları bekleniyor.

Akyazı’da hedef 3’te 3 yapmak

Bu sezon çıktığı 19 resmi maçta 6 mağlubiyeti bulunan Trabzonspor, bunların hepsini dış sahada yaşadı. Karadeniz ekibi evinde ise ‘Fırtına’ gibi esiyor. Ligde tam 30 maçtır Akyazı’da bileği bükülmeyen Bordo-Mavililer, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında konuk ettiği Monaco ve Kızılyıldız’ı yendi. Trabzonspor, perşembe 20.45’te başlayacak maçta Ferencvaros’u da yıkıp, grupta 3’te 3 yapmanın hesapları içerisinde.

Ferencvaros yine kazandı

Trabzonspor’un grubunda 10 puanla zirvede yer alan ve son maçlar öncesi lider çıkmayı garantileyen Ferencvaros, önceki gün Macaristan Ligi’nde oynadığı Zalaegersz maçını da kazandı. Ferencvaros, Nguen ve Esiti’nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Macar rakip kendi liginde de zirvede yer alırken, Trabzon’a oldukça moralli şekilde gelecekler. Gruptaki 5 maçta Ferencvaros’un 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgisi var.

Rakipte önemli eksikler var

Akyazı’da perşembe akşamı prestij maçına çıkacak olan Ferencvaros’ta, önemli isimler eksik. Sol bek Civic, 10 numara Gojak ve sol kanat Traore’nin sakatlıkları bulunuyor. Ön libero Besic ise kart cezalısı. Bu isimlerin 4’ü de deplasmanda Trabzonspor’un 3-2 kaybettiği ilk maçta forma giymişti. Öte yandan son maçta beyin sarsıntısı geçiren forvet oyuncusu Boli’nin, Türkiye’ye gelecek kafilede yer alıp almayacağı henüz net değil.

Avcı Lahtimi’yi hazırlıyor

Visca’nın yokluğunda sağ kanatta bir türlü dikiş tutturamayan Trabzonspor’da, Abdullah Avcı genç oyunculardan Lahtimi’ye daha fazla forma şansı vermeyi düşünüyor. Bu bölgede Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, Djaniny ve Umut Bozok’u görevlendiren tecrübeli teknik adam, Faslı oyuncuyu göreve hazırlıyor. 2001 doğumlu Lahtimi’nin, Ferencvaros mücadelesinde ikinci yarıda oyuna girmesi bekleniyor. Göstereceği performansa göre ligdeki Konyaspor ve Ankaragücü maçlarında Lahtimi’nin ilk 11’de olma ihtimali dahi var.

Maxi Gomez şoku!

Monaco ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında kırmızı kart gören ve karşılaşmanın henüz başında takımını 10 kişi bırakan Maxi Gomez için şok haber geldi. Normalde 2 maç ceza alması beklenen ve perşembe günü oynanacak Ferencvaros karşılaşmasında forma giymesi üzerine planlar yapılan Uruguaylı forvete, UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu, 3 maç men cezası verdi. Bu gelişme teknik heyetin moralini bozarken, Bordo-Mavili yönetim konuyla ilgili UEFA Tahkim Kurulu’na itiraz başvurusunu yaptı. Eğer karar değişmezse, Gomez Macaristan ekibine karşı oynayamayacak.

Yerine Umut Bozok

Bu durumda Maxi Gomez, Monaco maçının henüz 11. dakikasında kırmızı kart gördüğü hesaba katılırsa, gruptaki 6 maçın 4’ünde takımını yalnız bırakmış olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Uruguaylı santrforun yerine ileri uçta yine Umut Bozok’la karşılaşmaya başlaması bekleniyor.

Planlar değişiyor

Ferencvaros mücadelesinde Maxi Gomez üzerinden bir oyun planlayan Abdullah Avcı, UEFA’dan gelen şok haber sonrası taktiği değiştirecek. Umut Bozok’u forvette görevlendirecek olan tecrübeli çalıştırıcı, sağ kanatta Djaniny ile maça başlamayı planlıyor. Solda ise yine Trezeguet olacak. Orta sahada Hamsik ile Bakasetas ikilisinin yeri garanti. Diğer forma için Gbamin ile Siopis rekabet halinde. Geri dörtlüde ise Eren ve Larsen beklerde olacak. Stoperde Bartra’nın partneri Vitor Hugo ile Denswil’den biri olacak. İlk 2 hedefi için mutlaka kazanması gereken Trabzonspor’a 3 puan da yetmiyor. Diğer maçta Monaco’nun Kızılyıldız’a karşı takılması gerekiyor.