Trabzonspor ’un ezeli rakibi Fenerbahçe ’nin elinden kaptığı Maxi Gomez, ilk maçında fark yarattı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Valencia’dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Uruguaylı forveti, UEFA Avrupa Ligi’nde 11’de oynattı. Ferencvaros deplasmanında ilk yarıda şık bir aşırtma gole imza atan Gomez, iki pozisyonda da önemli tehlikeler yarattı. İkinci devrede etkili oyununu sürdüren 26 yaşındaki yıldız, Umut Bozok’a 71. dakikada güzel bir asist yaptı. Trabzonspor adına kötü geçen maçın belki de tek tesellisi olan Maxi Gomez, performansıyla hem teknik heyetten hem de taraftarlardan tam not aldı. Cornelius’un yerine transfer edilen başarılı oyuncu, gelecek adına olumlu mesajlar verirken, sosyal medya hesabından camiaya seslendi.

‘Takımla gurur duyuyorum’

Gomez, “Takımımla ilk maçıma çıktım; gol ve asist katkısında bulunduğum için çok mutluyum. 3 puanı kazanamadık ama takım arkadaşlarımın mücadelesiyle gurur duyuyorum. İlerleyen süreçte çok daha iyi olacağız” dedi. Abdullah Avcı’nın da maçın ardından Uruguaylı oyuncuyu tebrik ettiği öğrenildi.