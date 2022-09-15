Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci hafta maçında Kızılyıldız’ı konuk etti. Bordo Mavililer, tarihinde ilk kez karşılaştığı rakibini 2-1 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Fırtına'nın Valencia'dan transfer ettiği Maxi Gomez, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda ilk maçına bu akşam çıktı. İlk 11’de sahaya çıkarak taraftarla buluşan Gomez, yeni evindeki ilk maçında 60 dakika sahada kaldı. Golle buluşamayan Uruguaylı forvet, yerini ikinci devrede Abdülkadir Ömür’e bıraktı.