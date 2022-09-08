Şu ana kadar transferde 13 ismi kadrosuna katan Trabzonspor , son saatleri de hareketli geçiriyor. Bordo Mavililer, uzun süredir gündemde olan Masouras için son girişimlerini yapıyor. Olympiakos ile pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor, taksitli ödenmek kaydıyla 4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli teklif etti.

Yunan kulübü rakamın artırılmasını istese de Masouras’ın ayrılık talebinde bulunması Trabzonspor’un elini güçlendiriyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle 2024’e kadar kontratı bulunuyor. Milli takımdan arkadaşları Bakasetas ve Siopis’in transfer sürecinde önemli rol oynadıkları öğrenilirken, bugün Masouras’ın geleceği netlik kazanacak.

İki oyuncuya lisans çıkartılmayacak

Kouassi’nin ayrılığı sonrası Trabzonspor’un kadrosunda 14 yabancı bulunurken, ‘1998 doğumlu oyuncu’ şartını karşılayan bir isim olmadığı için Peres veya Visca’nın lisansının dondurulması bekleniyor. Masouras’ın gelmesi durumunda iki oyuncuya da devre arasına kadar lisans çıkartılmayacak.