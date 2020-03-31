Trabzonspor'da Marvelous Nakamba sesleri! Yeni 6 numara...

Obi Mikel’in ayrılışı sonrası gelecek sezon için 6 numara arayna Trabzonspor, Aston Villa’nın yıldız oyuncusu Marvelous Nakamba’yı takibe aldı…

31 Mart 2020, Salı 08:03 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Marvelous Nakamba sesleri! Yeni 6 numara...

Trabzonspor Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi… Sabah'ın haberine göre; Bordo-Mavililer, Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in takımdan ayrılışından sonra 6 numaraya oyuncu bakıyor... Mouscron forması giyen Frank Boya'dan sonra gündeme ikinci bir isim geldi… Aston Villa forması giyen Marvelous Nakamba

BU SEZON 26 MAÇTA OYNADI

Geçtiğimiz yıl Belçika ekibi FC Brugge'dan Aston Villa'ya geçen 26 yaşındaki Zimbabve'li ön libero güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Bu sezon 21 maçta

görev yapan Nakamba 12 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi…

İngiliz ekibi Aston Villa'da oynayan Marvelous Nakamba, 190 karşılaşmada oynadı… 4 gol atarken 5 de asist yaptı…

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