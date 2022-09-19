Sakatlığın ardından ilk kez Kızılyıldız maçına 11’de başlayan ve golünü atan Marek Hamsik, yine kusursuza yakın oynadı. Abdullah Avcı’nın saha içindeki lideri, Trezeguet’nin attığı ilk golün hazırlayıcısı oldu. 79 dakika sahada kalan Slovak yıldız, yüzde 90 pas isabeti, 7 ikili mücadele kazanma, 2 şut pası,4 adam geçme ve 3 top kapma istatistiğiyle oynadı. Hamsik, 79. dakikada yerini Gbamin’e bıraktı.

336 gün sonra Bakasetas

Bakasetas, tam 11 aylık aranın ardından Akyazı’da Trabzonspor taraftarının önünde gol sevinci yaşadı. En son geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe mücadelesinde 2 gol atan Yunan yıldız, devamında Akyazı’da ağları havalandıramamıştı. Başarılı futbolcu, Gaziantep FK’ya karşı attığı penaltı golüyle 336 günlük büyük hasreti bitirdi. Golün ardından inanılmaz bir sevinç yaşayan ve tribünlere koşan Bakasetas, sahanın en iyilerinden biriydi. Bakasetas, geçtiğimiz haftaki Adana Demirspor maçında da penaltıdan fileleri havalandırmıştı.







