Trabzonsporlu Marek Hamsik’in menajeri Juraj Venglos, Slovakya’da katıldığı bir podcast yayınında açıklamalarda bulundu.

Futbolcunun yaklaşan şampiyonluğun heyecanını duyduğunu aktaran Venglos, “Marek, Trabzonspor ’da mutlu. Bu kulüp ona her açıdan uyan bir kulüp oldu. Kendisiyle yakından ilgileniyor ve gerek duyduğunda Slovakya’ya seyahat etmesine de izin veriyorlar. Oyuncu da sonunda kariyerinde bir şampiyonluk görebilmeyi istiyor” dedi.

Deneyimli futbolcunun takımdan ayrılmayacağını söyleyen menajeri, “Teknik direktörü kendisini nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Hoca ile Hamsik arasında karşılıklı bir güven ilişkisi var. Takım arkadaşları kendisine saygı duyuyor ve inanıyor. Kulüp, tecrübesini genç oyunculara aktarmasından da yararlanıyor. Şampiyonlar Ligi’nde yeniden gruplarda oynamayı istiyor. Kontratının sonuna kadar Trabzonspor’da kalacak. Geçirdiği sakatlığın etkilerini de bu yaz döneminde atlatacaktır” diye konuştu.

Milliyet







