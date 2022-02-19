Trabzonspor 'da Marek Hamsik'in Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacağı açıklandı. Deneyimli futbolcunun, ülkesi Slovakya'ya gideceği ve pazartesi günü Trabzon'a dönerek tedavisine devam edileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 25. haftasında oynadığımız Konyaspor karşılaşmasının ardından ağrıları artan ve tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuz Marek Hamsik, Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacaktır. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın izniyle ülkesi Slovakya’ya giden futbolcumuz, Pazartesi günü Trabzon’a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir" dedi.



