Giresunspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyen ve yokluğu fazlasıyla hissedilen Marek Hamsik’in Kasımpaşa karşılaşmasında oynaması da şimdilik şüpheli gözüküyor. Çünkü Slovak yıldızın baldırındaki ağrılar tam olarak geçmiş değil. Dünkü antrenmanda takımdan ayrı olarak salonda çalışan 34 yaşındaki maestro, bugün veya yarınki antrenmanda sahaya çıkacak ve son durumuna bakılacak. Sağlık ekibi Hamsik için adeta seferber olurken, teknik direktör Abdullah Avcı da yıldız ismin durumuna göre orta saha kurgusunu netleştirecek. Dorukhan ve Siopis’in yerleri garanti gözükürken, diğer forma için Hamsik’e bağlı olarak pek çok aday var. Abdülkadir Ömür oynamak isterken, Yunus Mallı yükselen formuyla 11’e girmeyi umut ediyor. Diğer yandan Djaniny’nin de Cornelius’un arkasında başlama ihtimali bulunuyor.