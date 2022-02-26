Sakatlığı tam olarak geçmediği için kadroda olmayan Marek Hamsik, maçı tribünde takip etti. İkinci yarıdaki müthiş heyecana ortak olan Slovak yıldız, Nwakaeme’nin penaltı golünden sonra inanılmaz bir sevinç yaşadı.

Hamsik’in görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. Son düdüğün ardından sahaya inip önce hocası Abdullah Avcı’ya sarılan Hamsik, devamında arkadaşlarıyla galibiyeti kutladı.