Trabzonspor'da Marek Hamsik için geri sayım
Senelik 2.5 milyon Euro isteyen Hamsik için teklifini güncelleyen Trabzonspor, 1.5 milyon Euro garanti ücret, 600 bin Euro imza parası ve çeşitli bonuslar önerdi. Taraflar anlaşma aşamasına gelirken, artık tek bir pürüz kaldı... Slovakya Milli Takımı ile EURO 2020’de boy gösterecek olan 33 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, şampiyona sonrasında imza atmayı hedefliyor. Bordo-Mavililer ise önümüzdeki hafta bu işi bitirip, turnuvayı beklemek istemiyor
Trabzonspor -Marek Hamsik hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor... Yıldız futbolcunun menajeriyle pazarlık masasına oturan, oyuncuyla da Slovakya Milli Takımı’nın kampında olduğu için görüntülü konuşmalar yapan Bordo-Mavili kulübün kurmayları, şartları zorluyor. Hamsik yıllık ücret talebini 2.5 milyon Euro seviyelerinde tutarken, Fırtına da orta yolu bulmak için fiyat artırdı. Hamsik’e 1.5 milyon Euro garanti ücret teklif eden Karadeniz ekibi, imza parası olarak senelik 600 bin Euro önerdi. Aynı zamanda sözleşmeye çeşitli başarı bonusları ekleneceği belirtildi. Hamsik bu teklife sıcak bakarken, taraflar 2 yıllık kontrat üzerinden anlaşma noktasına geldi ve artık tek bir pürüz kaldı. O da; EURO 2020.
Talipler çıkabilir korkusu
Slovakya Milli Takımı ile şampiyonada boy gösterecek olan 33 yaşındaki yıldız, turnuva sonrasında imza atmayı hedefliyor. Trabzonspor ise önümüzdeki hafta bu işi bitirip, turnuvayı beklemek istemiyor. Hamsik’in EURO 2020’de sergileyeceği performansa göre yeni talipler çıkabileceğini hesaba katan Trabzonspor Yönetimi, kısa zaman içinde bu pürüzü de çözmeyi planlıyor.
Safa Can Konuksever