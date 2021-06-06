Trabzonspor -Marek Hamsik hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor... Yıldız futbolcunun menajeriyle pazarlık masasına oturan, oyuncuyla da Slovakya Milli Takımı’nın kampında olduğu için görüntülü konuşmalar yapan Bordo-Mavili kulübün kurmayları, şartları zorluyor. Hamsik yıllık ücret talebini 2.5 milyon Euro seviyelerinde tutarken, Fırtına da orta yolu bulmak için fiyat artırdı. Hamsik’e 1.5 milyon Euro garanti ücret teklif eden Karadeniz ekibi, imza parası olarak senelik 600 bin Euro önerdi. Aynı zamanda sözleşmeye çeşitli başarı bonusları ekleneceği belirtildi. Hamsik bu teklife sıcak bakarken, taraflar 2 yıllık kontrat üzerinden anlaşma noktasına geldi ve artık tek bir pürüz kaldı. O da; EURO 2020.

Talipler çıkabilir korkusu

Slovakya Milli Takımı ile şampiyonada boy gösterecek olan 33 yaşındaki yıldız, turnuva sonrasında imza atmayı hedefliyor. Trabzonspor ise önümüzdeki hafta bu işi bitirip, turnuvayı beklemek istemiyor. Hamsik’in EURO 2020’de sergileyeceği performansa göre yeni talipler çıkabileceğini hesaba katan Trabzonspor Yönetimi, kısa zaman içinde bu pürüzü de çözmeyi planlıyor.

Safa Can Konuksever

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