Marek Hamsik varsa, sorun yok... Geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor ’a transfer olan ve tarihi şampiyonlukta büyük payı bulunan Slovak yıldız, performansıyla fark yaratmaya devam ediyor. Son olarak Sivasspor maçında çok şık bir plaseyle rakip fileleri havalandıran ve Fırtına’ya galibiyeti getiren Hamsik, sezon başındaki sakatlığından kurtulduktan sonra takıma üst düzey katkı sağlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da söylediği gibi ‘Hamsik sahada olduğunda, Trabzonspor çok başka bir görüntü çiziyor’. Öyle ki bu durum, istatistiklere bakılınca daha iyi anlaşılıyor. Bordo-Mavililer bu sezon Hamsik’in ilk 11’de başladığı 5 lig maçını da kaybetmedi. Bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik alınırken, UEFA Avrupa Ligi’nde de gruptaki 4 maçın 3’ünde Hamsik ilk 11’deydi. Fırtına söz konusu maçların 2’sini kazandı.

29 maçta 1 yenilgi

Hamsik’in gol attığı Kızılyıldız ve Sivasspor karşılaşmalarında galibiyete uzanan Trabzonspor, Hamsik’in ilk 11’de oynamadığı 9 resmi maçta ise 3 yenilgi yaşadı. Diğer 6 maçın sadece 3’ünü kazanabilen Karadeniz ekibi, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. 35 yaşındaki maestronun genel lig performansına bakıldığında; onun 11’de başladığı 29 maçta Trabzonspor’un sadece 1 yenilgisi bulunuyor.





594 günlük müthiş seri

Bordo-Mavililer, Akyazı’da çıktığı lig maçlarında tam 594 gündür yenilgi yüzü görmüyor. Son olarak Sivasspor’u deviren Fırtına, 8 Mart 2021’deki Alanya karşılaşmasından bu yana taraftarı önünde hiçbir rakibine boyun eğmedi. Bu süreçte toplam 30 maça çıkan Trabzonspor, 19 galibiyet ve 11 beraberlik aldı. Süper Lig’de önümüzdeki haftayı BAY geçecek olan Trabzonspor, sonraki hafta Konyaspor’u konuk edecek.

En çok koşan yine Trezeguet

Abdullah Avcı’nın bu sezonki vazgeçilmezlerinden Trezeguet, pek çok maçta Trabzonspor’un en fazla mesafe kateden ismi oldu. Mısırlı yıldız, son Sivasspor maçında da 11,652 kilometrelik koşu mesafesiyle zirvede yer aldı. Onu 11,381 ile Gbamin ve 11,118 ile Larsen takip etti. Hücumdaki görevlerinin yanı sıra takım savunmasına da sürekli yardım eden Trezeguet, bu sezon Avrupa Ligi ve Süper Lig’de çıktığı 15 maçta 5 gol atıp, 3 asist yaptı.

Gbamin formayı kaptı

Sakatlıktan döndükten sonra Monaco, Beşiktaş ve Sivasspor maçlarında ilk 11’de görev alan Jean Gbamin, 3 karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın orta sahadaki performansından çok memnun kaldığı 27 yaşındaki önlibero, özellikle hücuma yaptığı katkıyla da dikkat çekti. Siopis’ten formayı kapan Fildişili yıldızın, Kızılyıldız deplasmanında yine 11’de olması bekleniyor.