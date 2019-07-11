Trabzonspor golcü transferi için büyük uğraş veriyor. İlk hedef Marcus Berg.. İsveçli golcü Bordo-Mavililer'den imza parasıyla birlikte 3 milyon Euro istemişti. Ancak bu rakam daha sonra 2 milyon Euro'ya indi.

BONUSLAR ARTACAK

Trabzonspor ise son rakam olarak 1 milyon 500 bin Euro'ya çıktı. Ancak her iki tarafta daha fazla fedakarlık yapmak istemeyince görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği belirtildi. Ekonomik olarak bütçesini zorlamamakta kararlı olan Bordo-Mavililer'in Berg'e son bir teklif olarak istediği rakamı şartlı bonuslar halinde vermeyi düşündüğü öğrenildi. Karadeniz Fırtınası, yapacağı bu teklife gelecek teklife göre alternatif isimlere yönelecek. Bu arada menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen Wilfred Bony ile henüz resmi bir temas olmadığı sadece rakamsal beklentisinin sorulduğu öğrenildi.

Kaynak: Takvim