Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe 'ye konuk olan Trabzonspor , sahadan 1-0 galip ayrıldı ve fire vermeden yoluna devam etti. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan ve 90 dakikayı değerlendiren Trabzonspor'un Yunan orta sahası, kendileri için çok önemli maçtan 3 puanla ayrılmalarına vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

'Sonuna kadar savaşarak galibiyet elde ettik'

''Bizim açımızdan önemli bir maçtı. Bu maçı kazanamasaydık Fenerbahçe galibiyetinin bir anlamı olmayacaktı. Sonuna kadar savaşarak galibiyet elde ettik. İlk yarı çok iyi değildik ama ikinci yarı daha iyi oynadık.''







