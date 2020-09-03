Trabzonspor'da Lucas Biglia transferi zora girdi

Milan ile sözleşmesi sona eren ve Trabzonspor'un listesinde yer alan Lucas Biglia için Torino devreye girdi. Yıldız ismim öncelikli tercihinin Milan olması nedeniyle Bordo-Beyazlılar'a da kararını iletmediği gelen haberler arasında.

03 Eylül 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Lucas Biglia transferi zora girdi

Kadrosunu kaliteli bir orta saha ile güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Milan ile sözleşmesi sona eren Lucas Biglia'yı listesine almıştı. Arjantinli oyuncuyla görüşme de gerçekleştirilmiş ancak net bir sonuca varılmamıştı.

34 yaşındaki oyuncu için bir başka Çizme ekibi Torino'nun da devrede olduğu öğrenilirken, yıldız ismim öncelikli tercihinin Milan olması nedeniyle Bordo-Beyazlılar'a da kararını iletmediği gelen haberler arasında.

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