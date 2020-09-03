Kadrosunu kaliteli bir orta saha ile güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Milan ile sözleşmesi sona eren Lucas Biglia'yı listesine almıştı. Arjantinli oyuncuyla görüşme de gerçekleştirilmiş ancak net bir sonuca varılmamıştı.

34 yaşındaki oyuncu için bir başka Çizme ekibi Torino'nun da devrede olduğu öğrenilirken, yıldız ismim öncelikli tercihinin Milan olması nedeniyle Bordo-Beyazlılar'a da kararını iletmediği gelen haberler arasında.