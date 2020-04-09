Gabonlu yıldız devre arasında ciddi şekilde istenmiş, ancak kulübü Sparta Prag 29 yaşındaki yıldızı bırakmamıştı. Bu transfer gerçekleşmeyince de Bordo- Mavililer, Badou Ndiaye’yi renklerine bağlamıştı. anga hala listede bulunuyor. Üstelik yazın sözleşmesi de bitiyor. Sezon başında Trabzonspor ile S.Prag’ın oynadığı iki Avrupa Ligi eleme maçında da şov yapan Kanga, 1 gol, 2 asistlik performans göstermişti. Yönetim, sadece Mensah için değil, Kanga konusundan da temaslarını sıklaştırıyor.