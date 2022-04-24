Danimarkalı yıldız Andreas Cornelius, 5 günde çıktığı 2 kritik maçta da golünü attı. Önce Türkiye Kupası’ndaki 1-0’lıkKayserispor mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Cornelius, dünde zorlu Adana deplasmanında 12. dakikada sahneye çıktı. Visca’nın müthiş ortasında şık bir kafa vuruşuyla ağları sarsan Cornelius, aynı zamanda Djaniny’nin golünde müthiş bir pas verdi.

Verdiği her röportajda “Hem şampiyonluğu hem de gol krallığını istiyorum”diyen29 yaşındaki santrfor, Süper Lig ’de 14 gole ulaştı. Krallık yarışında zirvede 15gollü ElKaabi(Hatayspor) ve Umut Bozok (Kasımpaşa) var.

Galibiyet sonrası konuşan Cornelius, "Şampiyonluk için 1 puan kaldı. Çok mutluyuz" dedi. Yıldız forvet, bebeğinin bu sezon kendisine uğur getirdiğinin hatırlatılması üzerine, "O zaman gelecek sezon için de 1 tane daha yapabiliriz" cevabını verdi.