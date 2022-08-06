Süper Lig ’de geride bıraktığımız sezon attığı 15 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Andreas Cornelius, kaldığı yerden devam ediyor. Sivasspor ile oynanan Süper Kupa Finali’nde Trabzonspor ’un ilk 2 golünü kaydeden ve maçın adamı seçilen Danimarkalı forvet, dün de sahnedeydi. Visca’nın kullandığı kornerde savunmadan seken topu çok iyi takip eden ve kafayla filelere gönderen Cornelius, Süper Lig’de yeni sezonun ilk maçında açılışı yaptı. Gol dışında da oldukça etkili oynayan ve arkadaşlarına pozisyonlar hazırlayan ‘Kuzey’in Yeni Kralı’, performansıyla yine fark yarattı.

Yenileri affetmiyor

Olimpiyat Stadı’nda son 1 haftada çıktığı 2 maçta toplam 3 kez gol sevinci yaşayan Cornelius, sezona müthiş başladı. Cornelius, ligin yeni takımlarına karşı olan başarılı istatistiğini de sürdürdü. Geçtiğimiz yıl Süper Lig’e çıkan Altay (2), Adana Demir (1) ve Giresunspor’a (1) gol atan dev santrfor, bu kez de İstanbulspor’u affetmedi.

Korner yine Visca'dan

1 hafta önce oynanan Sivasspor maçında Trabzonspor ilk golünü kornerden atmıştı. Köşe vuruşunu Visca kullanırken, Cornelius net bir ayak içi vuruşla ağları sarstı. Dün de Cornelius’un golünde korneri kullanan isim Visca idi. Bosnalı yıldızın ortasında savunmadan seken topu Danimarkalı forvet ağlara gönderdi. İstanbulspor’a karşı her iki golünü de kornerden bulan Trabzonspor’da, sezon öncesinde duran toplar üzerinde ciddi şekilde çalışıldığının mesajı verildi.