Son 2 maçta suskun kalan Andreas Cornelius, kupada sahneye çıktı. Maç boyunca elinden geleni yapan Danimarkalı santrfor, ne yapsa golle buluşamadı. Fakat son ana kadar pes etmeyen 29 yaşındaki forvet, güzel oyununu son anlarda golle süslemeyi başardı.

Tecrübeli futbolcu, 87. dakikada takımının galibiyet golünü kaydetti. Bu sezon 36 maça çıkan Cornelius, 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de gol pası verdi.