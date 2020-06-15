Ligdeki Göztepe engelini 3-1'le geçen Karadeniz devi artık tamamen Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda. Göztepe maçının hemen ardından ara vermeden Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayan Fırtına, dün yaptığı idmanla çalışmalarına devam etti. Yarın akşam oynanacak yarı final rövanş karşılaşması öncesinde idman boyunca maça yönelik taktik organizasyonları gerçekleştirildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in sık sık oyunu durdurarak müdahale etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Golf arabasını kaçırdılar!

İdman öncesi ve sonrasında ise keyifli anlar yaşandı. Abdulkadir Parmak, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kulübe hediye ettiği golf aracını kaçırdı, takım arkadaşları da arabaya atladı. Bu anlar gülüşmelere neden oldu.