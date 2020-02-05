Trabzonspor'da kupa maçlarında gol olup yağdı

Trabzonspor, 9 sezon aradan sonra kupa hasretini sonlandırma yolunda önemli bir adım attı. Çeyrek final ilk maçını 5-0 kazanan Trabzonspor, kupa maçlarında rakiplerine adeta gol olup yağdı

05 Şubat 2020, Çarşamba 11:27 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'da kupa maçlarında gol olup yağdı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 5-0 gibi farklı sonuçla yenerek yarı final yolunda büyük avantaj sağlayan Trabzonspor, 9 sezon aradan sonra kupa hasretini sonlandırma yolunda ilerliyor.

5 maç 13 gol

Trabzonspor bu sezon kupada 5 maça çıkarken rakiplerine 13 gol attı. Sadece deplasmanda oynanan Yukatel Denizlispor maçında gol bulamayan Trabzonspor özellikle iç sahada farklı sonuçlara imza attı. Trabzonspor evinde BB Erzurumspor'u 5-0, Altay'ı 4-1 ve Denizlispor'u 2-0 yendi.

En son 2009-10 sezonunda kazandı

Trabzonspor en son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa’da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası’nı kazanmıştı. Bordo-mavililer daha önce ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...