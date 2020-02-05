Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 5-0 gibi farklı sonuçla yenerek yarı final yolunda büyük avantaj sağlayan Trabzonspor, 9 sezon aradan sonra kupa hasretini sonlandırma yolunda ilerliyor.

5 maç 13 gol

Trabzonspor bu sezon kupada 5 maça çıkarken rakiplerine 13 gol attı. Sadece deplasmanda oynanan Yukatel Denizlispor maçında gol bulamayan Trabzonspor özellikle iç sahada farklı sonuçlara imza attı. Trabzonspor evinde BB Erzurumspor'u 5-0, Altay'ı 4-1 ve Denizlispor'u 2-0 yendi.

En son 2009-10 sezonunda kazandı

Trabzonspor en son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa’da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası’nı kazanmıştı. Bordo-mavililer daha önce ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.



