Trabzonspor’da kupa maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’de dün konuk ettiği Medipol Başakşehir’e 4-2 mağlup olan bordo-mavili takım, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise telafi antrenmanı yaptığı bildirildi.

Karadeniz ekibi, Balıkesirspor Baltok ile 23 Ocak Çarşamba günü Balıkesir Atatürk Stadı’nda saat 20.30’da karşılaşacak.

AA