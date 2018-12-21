Son 4 haftada topladığı 10 puanla zirve yarışına dahil olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da hata yapmadı. 2. Lig ekibi Sivas Belediye karşısına yedek ağırlıklı oyuncularla çıkan Fırtına sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

Kupada bir üst tura yükselmenin sevincini yaşayan Bordo-Mavililer’de rotasyon oyuncularının performansı da teknik heyeti bir hayli memnun etti. Başta golleri atan Batuhan Artarslan, Abdülkadir Parmak, Vahid Amiri ve Caleb Ekuban olmak üzere tüm oyuncular teknik direktör Ünal Karaman ve camiadan tam not aldı.

Kampa en az 10 isim...

Maddi anlamda sıkıntılı günler geçiren ve bol alternatifli bir kadrosu bulunmayan Karadeniz ekibinde, rotasyon oyuncuları da her zaman hazır oldukları mesajını gönderdi. ‘Öze dönüş’ politikası uygulamaya başlayan Fırtına, gelecek sezonlardan itibaren altyapıya daha fazla önem vermeye hazırlanıyor.

Devre arası kampını Antalya’da gerçekleştirecek olan Trabzonspor, kamp kafilesine en az 10 altyapı futbolcusunu dahil etmeyi ve bu isimleri yavaş yavaş A takıma monte etmeyi planlıyor.