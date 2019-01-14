Trabzonspor, Juraj Kucka'nın transferi için İtalyan ekibi Parma ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı, iş imza aşamasına kaldı. Bu noktada kritik olan konu deneyimli oyuncunun satışından glecek paranın nasıl kullanılacağı.

Tahmini 2.5-3 milyon Euro olan rakamın önemli bir bölümünün takımın ödemelerinde kullanılacağı öğrenildi. Çizme’den 2 taksit halinde gelecek para transfer taksitlerine ayrılacak.

Kucka’nın yıllık 2 milyon 250 bin Euro’luk alacağı da göz önüne alınırsa Trabzonspor maddi açıdan ciddi şekilde rahatlayacak.