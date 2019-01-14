Trabzonspor'da Kucka'nın parası takıma

Trabzonspor'da yönetim, Juraj Kucka’nın Parma’ya satışından gelecek olan paranın tamamını takıma ayıracak ve birikmiş ödemeleri yapacak.

14 Ocak 2019, Pazartesi 06:36
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Trabzonspor'da Kucka'nın parası takıma

Trabzonspor, Juraj Kucka'nın transferi için İtalyan ekibi Parma ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı, iş imza aşamasına kaldı. Bu noktada kritik olan konu deneyimli oyuncunun satışından glecek paranın nasıl kullanılacağı.

Tahmini 2.5-3 milyon Euro olan rakamın önemli bir bölümünün takımın ödemelerinde kullanılacağı öğrenildi. Çizme’den 2 taksit halinde gelecek para transfer taksitlerine ayrılacak.

Kucka’nın yıllık 2 milyon 250 bin Euro’luk alacağı da göz önüne alınırsa Trabzonspor maddi açıdan ciddi şekilde rahatlayacak. 

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