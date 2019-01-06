Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor devre arası çalışmalarına Antalya Belek'te devam ediyor. Ancak keyifleri kaçıran bir gelişme yaşandı.

Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Trabzonspor'da Juraj Kucka girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı ve antrenmana devam edemedi. Tecrübeli orta saha oyuncusu sakatlık sonrası hastaneye götürüldü.

Bordo Mavili ekipten kısa zamanda oyuncunun durumu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Bilindiği üzere İtalyan kulübü Parma oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da antrenman öncesi A Spor'a verdiği röportajda bu teklifi doğrulamıştı.