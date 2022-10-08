Kızılyıldız, Gaziantep ve Kayserispor galibiyetleriyle çıkışa geçen Trabzonspor , Monaco deplasmanında hiç beklemediği bir skorla karşılaştı. Maçın henüz başında 10 kişi kalan ve devamında golü yiyen Bordo-Mavililer, güçlü rakibi önünde erken dağıldı. Gruptaki 3 maç sonunda 3 puanı bulunan Karadeniz ekibi için haftaya Akyazı’da oynanacak mücadele oldukça kritik. Fırtına’nın, ilk 2 hedefi doğrultusunda Monaco’yu bu kez yenmesi gerekiyor. Bu mücadelenin öncesinde ve sonrasında da Trabzonspor’un oldukça zorlu maçları var.

Paşa 2’de 2 yaptı

Karadeniz temsilcisi, pazartesi günü Akyazı’da Kasımpaşa’yı konuk edecek. Şenol Can teknik direktörlük görevine geldikten sonra çıkışa geçen ve son 2 maçı kazanan İstanbul ekibi oldukça formda. Bordo-Mavililer, Monaco maçından 3 gün sonra ise Beşiktaş derbisine çıkacak. Üstelik bu karşılaşma, Vodafone Park’ta oynanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, 1 haftalık süreçte çıkılacak 3 maçta 9 puan toplamayı hedefliyor.

11’de zorunlu değişim

Yoğun fikstür nedeniyle tecrübeli çalıştırıcının farklı 11 tercihlerinde bulunması bekleniyor. Özellikle Kasımpaşa mücadelesinde, Hamsik ve Trezeguet gibi sürekli oynayan isimlerin daha az süre almaları yüksek ihtimal. Avcı, Djaniny, Yusuf Yazıcı, Gbamin gibi oyunculardan bu süreçte maksimum verim almayı hedefliyor. Savunmada ise her iki bek Larsen ve Eren Elmalı’nın alternatifinin olmayışı, sıkıntı yaratıyor.







