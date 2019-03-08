Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatan ancak ikinci devrede yediği gollerle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Beşiktaş’ın kaybettiği haftada büyük bir fırsatı kaçırmıştı.

Ligde ilk 3’ü hedefleyen Fırtına’da artık teknik direktör Ünal Karaman’ın basit puan kayıplarına tahammülü kalmadı.

Şimdi ise Trabzonspor’un önünde kağıt üstünde kolay ancak sahada oldukça zor geçecek iki kritik karşılaşması var.

8 hafta sonra galibiyet!

Yarın Akhisar ile kozlarını paylaşacak olan Bordo-Mavili ekip, lig sonuncusu rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Ancak ligin dibinden bir an önce çıkmak isteyen Ege ekibi de geçen hafta son dönemin formda takımı Alanya’yı 3-1’le geçmiş ve tam 8 hafta sonra kazanmayı başarmıştı.

Fırtına bir sonraki hafta ise son olarak şampiyonluk yarışı içerisinde olan Galatasaray’dan puan alan 17. sıradaki Erzurumspor ile karşılaşacak.

Ünal Karaman iki kritik maçtan da galibiyetle ayrılmayı ve milli araya moralli girmeyi hedefliyor.